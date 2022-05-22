Як пише Politeka.net, Тіна Кароль зараз активно їздить по світу, запланувала безліч благодійних концертів і часто відвідує важливі заходи. Цього разу Кароль розповіла, як відвідала церемонію нагородження на Каннському фестивалі.

"Нам вдалося! 💪 🏻 На Каннському фестивалі разом з @ goldenglobes зібрали 75 000 $ на підтримку і розвиток кіноіндустрії України 🇺 🇦 💞 🥺 особливо хочу подякувати@ Helen.hoehne, що так само Сміла і на боці світу, як і українці. Дякую @deadline за організацію!

Дякую за зустріч і підтримку. Ну і, звичайно, неможливо було не побачитися з нашим "світським левом", @loveyoustepan, який до речі отримав премію World influencers and bloggers Awards, за що вітаємо твою господиню і тебе. Ваша історія евакуації мене зворушила до тривоги в серці. А я, в свою чергу, всіх запевняю-все буде Україна!» - розповіла Кароль під добіркою нових кадрів.

Також встигає Кароль давати інтерв'ю і розповідати про ситуацію в країні.

"Війна-це не блокбастер, це зухвале свавілля, метою якого є знищення нації. Але завдяки мужності українського народу, потужної української армії, підтримці всього світу в цілому і кожної людини окремо-Україна переможе і стане найпотужнішою країною Європи", - висловилася Кароль.