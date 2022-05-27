Як пише Politeka.net, відома ведуча поділилася зверненням до українців після свого дня народження, оскільки їй було що сказати. Артистка вирішила висловитися про особисте і переживання, а також цінності, які тепер для неї понад усе.

Не встояла Ольга перед самими запам'ятовуються привітаннями, які її підкорили. У числі близьких друзів, які звернулися до Марії, були також Андре Тан і оля Полякова, з якою вони разом записали черговий випуск "дорослі дівчатка".

Сама Єфросиніна помітила, що сподівається: люди не дадуть відчаю і болю від постійних трагедій «задушити» в них любов і повагу один до одного.

Раніше зізналася, що цього разу загадала бажання не тільки для себе, але і для всіх українців.

"Сьогодні, у свій день народження, я загадала, щоб всі українці гідно пройшли випробування агресією і ненавистю, які породила в нас війна! Для мене бути українкою - це бути сильною, волелюбною і відданою своєму народу і своїй справі!",- розповіла ведуча.

Також, Єфросиніна з гербом на серці здивувала змінами в зовнішності.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна розповіла, чому ще не опустила руки далеко від дому.

Також Politeka писала, Єфросиніна різко висловилася про останні події в країні.