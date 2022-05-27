Как пишет Politeka.net, известная ведущая поделилась обращением к украинцам после своего дня рождения, поскольку ей было что сказать. Артистка решила высказаться о личном и переживаниях, а также ценностях, которые теперь для нее превыше всего.

Не устояла Ольга перед самыми запоминающимися поздравлениями, которые ее покорили. В числе близких друзей, которые обратились к Марии, были также Андре Тан и оля Полякова, с которой они вместе записали очередной выпуск "Взрослые девочки".

Сама Ефросинина подметила, что надеется: люди не дадут отчаянию и боли от постоянных трагедий «задушить» в них любовь и уважение друг к другу.

Ранее призналась, что в этот раз загадала желание не только для себя, но и для всех украинцев.

«Сегодня, в свой день рождения, я загадала, чтобы все украинцы достойно прошли испытание агрессией и ненавистью, которые породила в нас война! Для меня быть украинкой- это быть сильной, свободолюбивой и преданной своему народу и своему делу!», - рассказала ведущая.

Напомним, Ефросинина с гербом на сердце удивила переменами во внешности.

Как сообщала Politeka, Ефросинина рассказала, почему еще не опустила руки вдали от дома.

Также Politeka писала, Ефросинина резко высказалась о последних событиях в стране.