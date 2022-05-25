Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно вместе с Олей Поляковой представила новый выпуск шоу "Взрослые девочки", где они откровенно говорили о своих переживаниях, поделилась в Instagram необычным фото.

На новом снимке Маша предстала в темном и даже мрачном образе, видно, что она сильно изменилась за последние три месяца, как будто ее тело истощилось. При этом она все такая же красивая и гордая. Перед камерой телезвезда появилась в черном наряде с брошкой в виде трезубца, приколотой в районе сердца. Волосы телеведущей распущены, а на лице легкий макияж и загадочное выражение.

В подписи к фотографии Ефросинина коротко написала: "Девяносто дней февраля…". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телезвезды.

"Нет, 90 дней лютого. И это не перевод, февраль не передает все состояние", "Победа за добром, победа за нами", "Наша многострадальная Украина", "Верим в победу! Слава ВСУ! Маша, держитесь и держите нас", "Мы все выдержим и победим!", "Красивая очень. Добро победит", "Это точно на 100%, к сожалению, месяцы меняются, а мы не замечаем", - пишут пользователи.

Напомним, "Снова почувствовала себя женщиной": Гвоздева из "Танців з зірками" показала обновленную себя.

Как сообщала Politeka, "Никто не знал – живы ли они": Цымбалюк рассказал, как его теще и бабушке жены удалось выжить в Мариуполе.

Также Politeka писала, что "Морда будет бита сильно": Ткач из "Квартал 95" рассказал, как будет отвечать россиянам при встрече.