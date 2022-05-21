Как пишет Politeka.net, популярная телеведущая Маша Ефросинина с первых дней вторжения рф на наши земли поддерживает украинцев, а также часто освещает ситуацию с беженцами в Инстаграм. В этот раз артистка рассказала подробнее о своем фонде помощи.

«А чем занимается ваш фонд? Вот закупка оборудования в больницы другими фондами- понятно, поиск оружия для военных - ясно.. А вы чем?» - показывает Маша один из вопросов.

Она решила ответить на примере, что она делает все эти три месяца

«И, действительно, когда развозишь воду и еду людям, которые пьют жидкость из батарей, чтобы выжить, обеспечиваешь хлебом и медикаментами бабуличек, которые НИКОГДА И НИ ЗА ЧТО не покинут свой дом, эвакуируешь по ночам женщин с детьми из городов и сёл тропами, известными только местным жителям, или доставляешь наборы для рожениц в роддома, оборудованные в подвалах разрушенных городов - да, это кажется каплей в море на фоне тотальных катастроф в стране: с разрушенной инфраструктурой, с дефицитом амуниции, с антисанитарией, ранеными…» - пишет телеведущая.

Артистка добавила, что завела уже второй фонд под ее попечительством так стремительно наращивает обороты. Артистка с коллегами разрабатывает большой и сложный проект по реабилитации женщин и детей, прошедших оккупацию.

«Когда внутри у меня пусто от невозможности переваривать весь ужас, который терпит мой народ, я просто перечитываю в телефоне сообщения и я наполняюсь, такой важной верой в то, что когда-то всё, наконец, будет хорошо!»

Напомним, что после вторжения рф в Украину, телеведущая занималась помочью беженцам и лично ездила проверить, в каких условиях находятся беженцы на вокзалах и пунктах ожидания во Львове.

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