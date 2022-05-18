Как пишет Politeka.net, популярная телеведущая Маша Ефросинина продолжает рассказывать о том, что переживают жители оккупированных городов, вынужденные переселенцы и пострадавшие от обстрелов оккупантов. Недавно она заявила, что из-за детей выехала из страны, но это не мешает ей помогать освещать ситуацию.

Напомним, что после вторжения рф в Украину, телеведущая занималась помочью беженцам и лично ездила проверить, в каких условиях находятся беженцы на вокзалах и пунктах ожидания во Львове.

«Невозможно!!!Невозможно привыкнуть к этим видео со страданиями раненых детей! Невозможно уже 82 дня найти объяснение всему происходящему! Ни эксперты, ни прогнозы - всё не то… Война продолжается. Люди наши гибнут…» - пишет Ефросинина.

В сети поддерживают переживания артистки: «😢😢😢 Господи; это ужас, невероятный ужас, просто ужас; береги этих людей и детей; Невозможно!!!😥😥😥; Миру Україні 🙏🏼🇺🇦; сложно осознать, что проживают эти дети, как больно видеть; нет слов, одна злость; мне каждый раз больно».

Также, певица Камалия сейчас активно поддерживает Украину, выступает на благотворительных концертах и поддерживает информационно, рассказывая о войне в своих социальных сетях. А на днях Камалия во время утреннего эфира призналась, какой вклад муж сделал для победы Украины.

Напомним, ранее Евгений Комаровский рассказал, с какой болью переживает новости об обстрелах Харьковщины.

Также Politeka.net писала, что Сердючка опубликовала щемящее видео, совсем не до смеха.

Кроме того Politeka.net сообщала, что жена ведущего "Маски" Остапчука в модном наряде ответила на претензии критиков.