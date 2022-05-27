Відома українська співачка Анастасія Приходько, яка з початку війни залишилася в Україні, а нещодавно повернулася додому до Києва, в програмі "Слава +" розповіла, чому не стала отримувати гроші від держави, як багатодітна мама.

Ведучий Слава Дьомін запитав у Насті, чи зверталася вона за фінансовою допомогою в Україні і до міжнародних організацій, яку можна було отримати на дітей, і як сім'я, змушена була покинути свій будинок.

За словами Насті, вона не стала цим займатися, хоча їй про це говорили.

"Всі ці анкети, всі ці бланки. Я не знаю, може і потрібно у всьому цьому розібратися, але поки... Я не знаю, як-то воно все в мені настільки крутить, не знаю, чому. Мені знаєш, нехай мене не засуджують, але для мене це соромно. Я не знаю, як ось це прийти... Все ж думають, що ми, артисти, у нас купа грошей і все тому подібне. І все ось ці погляди. Хоча ніхто не знає, що вже ось чотири місяці ми сидимо без копійки. Але я от не можу собі уявити, там же стоять люди, яким дійсно потрібні гроші, а тут я", - зізналася Приходько.

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