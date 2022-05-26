К своему посту Даша Астафьева прикрепила совместное фото, на котором они позировали, обняв друг друга.

Как сообщает Politeka.net, певица, актриса и модель Даша Астафьева вспомнила о близком человеке, который празднует день рождения. В связи с этим певица опубликовала поздравление в Сториз на странице Инстаграм и добавила фото.

В частности оказалось, что свой день рождения отметила известная украинская телеведущая Маша Ефросинина. Даша Астафьева не могла проигнорировать такое событие и поздравила знаменитость. Певица также отметила, что мечтает встретить Машу под мирным небом и крепко ее обнять.

"С Днем рождения, Машуня! Я мечтаю тебя обнимать и целовать под мирным небом. Давай дождемся! Пусть исполняются все твои мечты, и все твои добрые дела всегда возвращаются красочными подарками жизни", - заявила Даша Астафьева.

К своему посту она прикрепила совместное фото, на котором звезды позировали, обняв друг друга. Маша Ефросинина и Даша Астафьева предстали в соблазнительных образах, продуманных от и до. Обе примеряли черные платья, дополнили свои наряды сережками, вечерним макияжам и элегантными прическами.

Напомним, что Астафьева засветила красавчика, который поднимает ей настроение.

Как сообщала Politeka, Астафьева в облегающем наряде показала чудо-комплекс упражнений.

Также Politeka писала, что Даша Астафьева рассказала о тяжелой потери сразу нескольких близких.