Как сообщает Politeka.net, певица, актриса и модель Даша Астафьева вспомнила о близком человеке, который празднует день рождения. В связи с этим певица опубликовала поздравление в Сториз на странице Инстаграм и добавила фото.
В частности оказалось, что свой день рождения отметила известная украинская телеведущая Маша Ефросинина. Даша Астафьева не могла проигнорировать такое событие и поздравила знаменитость. Певица также отметила, что мечтает встретить Машу под мирным небом и крепко ее обнять.
"С Днем рождения, Машуня! Я мечтаю тебя обнимать и целовать под мирным небом. Давай дождемся! Пусть исполняются все твои мечты, и все твои добрые дела всегда возвращаются красочными подарками жизни", - заявила Даша Астафьева.
К своему посту она прикрепила совместное фото, на котором звезды позировали, обняв друг друга. Маша Ефросинина и Даша Астафьева предстали в соблазнительных образах, продуманных от и до. Обе примеряли черные платья, дополнили свои наряды сережками, вечерним макияжам и элегантными прическами.
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Напомним, что Астафьева засветила красавчика, который поднимает ей настроение.
Как сообщала Politeka, Астафьева в облегающем наряде показала чудо-комплекс упражнений.
Также Politeka писала, что Даша Астафьева рассказала о тяжелой потери сразу нескольких близких.