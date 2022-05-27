Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая с начала войны осталась в Украине, а недавно вернулась домой в Киев, в программе "Слава +" рассказала, почему не стала получать деньги от государства, как многодетная мама.

Ведущий Слава Демин спросил у Насти, обращалась ли она за финансовой помощью в Украине и к международным организациям, которую можно было получить на детей, и как семья, вынуждена была покинуть свой дом.

По словам Насти, она не стала этим заниматься, хотя ей об этом говорили.

"Все эти анкеты, все эти бланки. Я не знаю, может и нужно во всем этом разобраться, но пока… Я не знаю, как-то оно все во мне настолько крутит, не знаю, почему. Мне знаешь, пусть меня не осуждают, но для меня это стыдно. Я не знаю, как вот это прийти… Все же думают, что мы, артисты, у нас куча денег и все тому подобное. И все вот эти взгляды. Хотя никто не знает, что уже вот четыре месяца мы сидим без копейки. Но я вот не могу себе представить, там же стоят люди, которым действительно нужны деньги, а тут я", - призналась Приходько.

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" после длительного отсутствия внезапно объявился: "Обязан сообщить...".

Как сообщала Politeka, "Я дико соскучился": Дантес после развода с Дорофеевой признался в любви известной красотке.

Также Politeka писала, что Астафьева назвала человека, которого хочет целовать под мирным небом: "Я мечтаю...".