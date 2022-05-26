Популярный украинская исполнитель, комик, шоумен и ведущий Владимир Дантес, который недавно заявил о разводе с певицей Надей Дорофеевой после 11 лет отношений, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил в инста-сторис забавные кадры с телеведущей Машей Ефросининой и признался ей в любви.

Очевидно, это дружеский жест, так как своим постом Владимир решил поздравить телезвезду с днем рождения. В коротком ролике можно увидеть Машу, которая завиваясь смехом рухнула на диван в окружении своих подружек. Они о чем-то оживленно говорят, но ничего невозможно разобрать.

В подписи к сторис Дантес написал трогательное дружеское поздравление Ефросининой: "Моя корешиха! Я тебя очень сильно люблю! Я дико соскучился по твоему смеху, по нашим разговорам о жизни. Желаю тебе тебя счастливой и спокойной. Спасибо за все, что ты делаешь".

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