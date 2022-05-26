Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров - известный украинский телеведущий и трэвел-блогер. Звезда прославился благодаря шоу "Мир наизнанку", а сейчас активно освещает войну в Украине, поддерживая украинцев в борьбе за независимость. Но после первого мая Дмитрий пропал из социальных сетей и долго ничего не публиковал. А сегодня, 26 мая, Комаров снова решил написать новый пост, поделившись в Инстаграм.

"Тебя не было давно в соцсетях", - этот вопрос, скажу мягко, меня задолбал. Умер, убили, и так далее. Внимание: потому что «долго» не было в соцсетях)) А что такое долго? А как часто я должен писать? И должен ли вообще? Кто это определяет? Я не собирался писать этот пост, но по пути на встречу снова спросили, жив ли, потому что «нету в соцсетях». Если кто-то переживает - я обязан сообщить: вот сегодняшняя фотка. Работаю. Сегодня в пиджаке. Вчера в камуфляже. А завтра будет завтра", - написал Комаров.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Супер", "Позиция здравомыслящего человека. Уважение Вам, Дмитрий", "Сил и терпения Вам!!! И Украине!!!", "Один из лучших телеведущих в мире! Берегите себя Дмитрий".

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" показал, во что россияне превращают Харьков

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