Популярний ресторатор і шоумен Ектор Хіменес-Браво, який багато років є суддею шоу "Майстер Шеф", часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram. Нещодавно шеф-кухар побував у Бородянці під Києвом, яка близько місяця була в окупації.

У своєму мікроблозі Ектор поділився кадрами на тлі руїн, які залишили після себе російські окупанти, а також розповів про свої враження. Так, на новому чорно-білому фото ресторатор позує в кухарському кітелі, а в його очах повно болю і смутку.

У підписі до публікації Хіменес-Браво написав: "Ні, це не ураган. Ні, це не вибух від газу. Ні, це не Друга світова війна. Ні, це не фотошоп. Ні, це не зйомки Голлівуду. Ні, це не зйомки фільму жахів. Ні, це не декорації на студії Довженка. У це не хочеться вірити. За це хочеться вбивати і мстити. Через це загинули десятки тисяч людей. У 21 столітті. Ми читали про це в книгах. Ми проходили це на уроках історії. Нам розповідали про це бабусі і дідусі. Що це? Це війна, яку почала вбивця-Росія. За спиною у мене Мирний будинок в Бородянці. Я не можу відійти від побаченого на другий день. Будинок де жили люди. Це події, які українці не пробачать кілька поколінь (якщо не більше). Це безпідставний геноцид у 2022 році. Це страшно. Це жахливо".

Нагадаємо, "Маруся, рідна": Полякова показала "ніжності" з Єфросиніною, фото.

Як повідомляла Politeka, "Ні фінансово, ні морально": Молода дружина Віктора Павлика розповіла, коли повернеться до чоловіка з Ізраїлю.

Також Politeka писала, що Переможця "Холостячки" з Мішиною Еллерта захейтили українці, зірка відповів: "Хочеться розставити всі крапки...".