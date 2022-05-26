Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - украинский юморист, который решил испытать судьбу, пойдя на шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Ему удалось победить в проекте, после чего пара встречалась некоторое время, но в итоге сохранить отношения не удалось. Теперь Эллерт довольно успешный блогер и активно ведет страничку в Инстаграм. И недавно Эллерта раскритиковали из-за публикации о росте аренды в некоторых областях Украины.

Александр отметил, что такая тенденция его печалит, ведь ему тоже было сложно найти жилье после 14-го года.

"Так, всем привет, хочется расставить все точки над И касательно моего последнего поста на тему цен на квартиры в некоторых регионах нашей страны. Вынудило меня записывать эти сторис многочисленное чтение между строк в огромных масштабах", - сказал Эллерт.

Напомним, Эллерт из "Холостячки" возмутился, как взлетели цены на аренду жилья

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