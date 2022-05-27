Популярный ресторатор и шоумен Эктор Хименес-Браво, который много лет является судьей шоу "Мастер Шеф", часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Недавно шеф-повар побывал в Бородянке под Киевом, которая около месяца была в оккупации.

В своем микроблоге Эктор поделился кадрами на фоне руин, которые оставили после себя российские оккупанты, а также рассказал о своих впечатлениях. Так, на новом черно-белом фото ресторатор позирует в поварском кителе, а в его глазах полно боли и грусти.

В подписи к публикации Хименес-Браво написал: "Нет, это не ураган. Нет, это не взрыв от газа. Нет, это не вторая мировая война. Нет, это не фотошоп. Нет, это не съемки Голливуда. Нет, это не съемки фильма ужасов. Нет, это не декорации на студии Довженко. В это не хочется верить. За это хочется убивать и мстить. Из-за этого погибли десятки тысяч человек. В 21 веке. Мы читали об этом в книгах. Мы проходили это на уроках истории. Нам рассказывали об этом бабушки и дедушки. Что это? Это война, которую начала убийца – россия. За спиной у меня мирный дом в Бородянке. Я не могу отойти от увиденного на второй день. Дом где жили люди. Это события, которые украинцы не простят несколько поколений (если не больше). Это безосновательный геноцид в 2022 году. Это страшно. Это ужасно".

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