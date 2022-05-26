Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - успешный украинский певец, который женился в очередной раз и стал отцом. Вместе с Катериной Репяховой, которая намного меньше самого артиста, он воспитывает маленького сына Мишу.

Сама девушка активно ведет свой блог и нередко натыкается на критику за свое поведение, излишнюю рекламу или агрессию в комментариях. В этот раз она показала, как проводила время за шоппингом и пообщалась с поклонниками.

Одна из девушек поинтересовалась у Катерины, как ехать домой после длительного перерыва и как вообще быть.

Репяхова отреагировала:

«Лично я считаю так: война – это надолго. Моя мысль, что это до нового года точно. До зимы я не могу быть заграницей. Ни финансово, ни морально. Поэтому я принимаю новые реалии и учусь в них жить.

Житель полноценную жизнь, насколько это возможно. При этом помогая своей стране. Работая, оплачивая налоги» - говорит Катерина.

Напомним, Виктор Павлик увиделся со своей семьей впервые за 2 месяца. Кадры опубликовали на страничке "Зіркового шляху" в Инстаграм.

"Певец Виктор Павлик впервые за 2 месяца увидел семью.

Теперь мы точно знаем, что действительно важно. Родные люди – наше все", - написано было в публикации.

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