Известная украинская певица Оля Полякова, которая после начала войны выехала с детьми за границу и поселилась во Франции, а сейчас гастролирует с благотворительными концертами в Америке, часто радует публику яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в своих инста-сторис теплое и даже нежное фото со своей подругой и коллегой Машей Ефросининой.

Как известно, до войны Оля и Маша выпускали совместное шоу на ютубе "Взрослые девочки", за это время они очень сдружились, а с начала войны стали настоящей поддержкой друг для друга. Так, Полякова решила поздравить подругу с днем рождения, показав это очаровательное фото.

На снимке певица и телеведущая крепко обнимаются, стоя на кухне, где обычно снимали свое шоу. Обе в скромных домашних образах без лишнего пафоса, они мило улыбаются в камеру.

"Маруся, родная! С днем рождения! Пусть наше общее желание сбудется, пусть мы вернемся домой, и пусть все будет Украина! Люблю", - подписала фотографию Полякова.

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