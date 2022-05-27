Популярний український співак, шоумен і комік Володимир Дантес, який нещодавно розлучився із зірковою дружиною Надею Дорофєєвою після 11 років стосунків, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Однак, цього разу артист розповів у сторіс, що соцмережа почала блокувати деякі його публікації з незрозумілих причин.
Дантес показав скріншот з повідомленням від адміністрації соцмережі про блокування його контенту. Потім тимчасово закрив свій профіль, а тепер вийшов на зв'язок і розповів, що хтось кидає скарги на його публікації, через що соцмережа їх блокує.
"Закрив поки свій аккаунт, тому що хтось кидає на мене заяви, нібито я щось порушую. Ідіть нах*й", - сказав Володимир в сторіс, звертаючись до тих, хто кидає на нього скарги.
"На мене кидають заяви, ніби я щось порушив. Закрив акаунт", - підписав цю сторіс Дантес.
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