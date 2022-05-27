Как сообщает Politeka.net, телеведущая Лилия Ребрик нередко путешествует в рамках съемок - так, сейчас она находится в своем родном городе Черновцы. Конечно же, артистка не упустила случая повидаться со своими учителями из лицея номер 10. Фото она поделилась в своих Инстаграм-Сториз.

На своей странице в Instagram Лилия Ребрик поделилась трогательными снимками из счастливого места детства. Ведущая пришла в школу в элегантном платье-вышиванке в пол с яркой цветочной вышивкой и пояском, который подчеркнул тонкую талию. Под платье она подобрала белые удобные кроссовки.

Знаменитость с удовольствием позировала с любимыми учителями. Телеведущая познакомила пользователей сети со своей классной руководительницей Ольгой Васильевной, с лучшиш географом Андреем Михайловичем и директрисей лицея Оксаной Владимировной.

"Вот такие теплые встречи", - подписала милые кадры Лилия Ребрик.

Напомним, Ребрик показала нежный образ, который подчеркнул ее умение одеваться.

Как сообщала Politeka, Ребрик разоткровенничалась о трех месяцах войны.

Также Politeka писала, возмущенная Ребрик сделала обращение к поклонникам.