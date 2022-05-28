Відомий український радіоведучий і інтерв'юер Слава Дьомін, який під час війни відновив свою програму "Слава+", де бере онлайн-інтерв'ю у зірок, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу ведучий поділився у своєму мікроблозі чарівними кадрами з пухнастим домашнім улюбленцем – сіро-рудим котиком з кумедною мордочкою.

Схоже, котик приліг відпочити, коли до нього прилаштувався Слава і почав робити фотографії. Ведучий в парній футболці приліг поруч з пухнастиком і теж виглядає сонним, як і тварина. При цьому Дьомін розповів, що побачив у погляді безтурботного кота "послання" російському кораблю у відомому напрямку.

"Ось кому пофігу курс долара, ціни на бензин і сіль. Але в очах читається фраза російському військовому кораблю. Головне, корм вчасно насипайте", - підписав затишні кадри з котиком Слава. Українці в коментарях почали розчулюватися тварині та її господареві. Однак, деякі нагадали Дьоміну про дефіцит наповнювача для котячого туалету, який нещодавно виник на ринку зоотоварів. Так що порадили котику сильно не розслаблятися.

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