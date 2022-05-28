Известный украинский радиоведущий и интервьюер Слава Демин, который во время войны возобновил свою программу "Слава+", где берет онлайн-интервью у звезд, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ведущий поделился в своем микроблоге очаровательными кадрами с пушистым домашним любимцем – серо-рыжим котиком с забавной мордочкой.

Похоже, котик прилег отдохнуть, когда к нему пристроился Слава и начал делать фотографии. Ведущий в четной футболке прилег рядом с пушистиком и тоже выглядит сонным, как и животное. При этом Демин рассказал, что увидел во взгляде безмятежного кота "послание" русскому кораблю в известном направлении.

"Вот кому пофигу курс доллара, цены на бензин и соль. Но в глазах читается фраза российскому военному кораблю. Главное, корм вовремя насыпайте", - подписал уютные кадры с котиком Слава. Украинцы в комментариях начали умиляться животному и его хозяину. Однако, некоторые напомнили Демину о дефиците наполнителя для кошачьего туалета, который недавно возник на рынке зоотоваров. Так что посоветовали котику сильно не расслабляться.

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