Як пише Politeka.net, Сергій Притула - відомий український телеведучий. Зірка одружений на 37-річній Катерині, яка в минулому році народила дочку. Дівчинку назвали Стефанією і їй виповнилося один рік. Зіркова пара до свята вирішила показати, як виглядає Малятко. Знімки у себе опублікував" Зірковий шлях " в Instagram.
На кадрах можна побачити Притулу з дружиною і маленьку дівчинку. Також було додано кілька знімків самої малятка.
"Сергій Притула вперше показав обличчя дочки
25 травня малюкам виповнився рік. З цієї нагоди в мережі з'явилися сімейні кадри, на яких він і його дружина тримають Стефанію на руках. Мімімі", - написано було в публікації.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Татова дочка", "назвав, як щось знав", "то ця маленька панночка ще й Стефанія", "Така бусичка", "Боже, маленька Сережа".
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