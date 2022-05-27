Як пише Politeka.net, Сергій Притула - відомий український телеведучий. Зірка одружений на 37-річній Катерині, яка в минулому році народила дочку. Дівчинку назвали Стефанією і їй виповнилося один рік. Зіркова пара до свята вирішила показати, як виглядає Малятко. Знімки у себе опублікував" Зірковий шлях " в Instagram.

На кадрах можна побачити Притулу з дружиною і маленьку дівчинку. Також було додано кілька знімків самої малятка.

"Сергій Притула вперше показав обличчя дочки

25 травня малюкам виповнився рік. З цієї нагоди в мережі з'явилися сімейні кадри, на яких він і його дружина тримають Стефанію на руках. Мімімі", - написано було в публікації.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Татова дочка", "назвав, як щось знав", "то ця маленька панночка ще й Стефанія", "Така бусичка", "Боже, маленька Сережа".

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