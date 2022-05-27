Телеведущий Сергей Притула показал, как выглядит малышка-дочь, которой на днях исполнился годик.

Как пишет Politeka.net, Сергей Притула - известный украинский телеведущий. Звезда женат на 37-летней Екатерине, которая в прошлом году родила дочь. Девочку назвали Стефанией и ей исполнилось один годик. Звездная пара к празднику решила показать, как выглядит малышка. Снимки у себя опубликовал "Зірковий шлях" в Инстаграм.

На кадрах можно увидеть Притулу с женой и маленькую девочку. Также было добавлены несколько снимков самой малышки.

"Сергей Притула впервые показал лицо дочери

25 мая малышам исполнился год. По этому случаю в сети появились семейные кадры, на которых он и его жена держат Стефанию на руках. Мимими", - написано было в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Папина дочка", "Назвал, как что-то знал", "То эта маленькая панночка еще и Стефания", "Такая бусичка", "Боже, маленькая Сережа".

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