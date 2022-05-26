Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. Звезда ведет несколько проектов на "Новом канале" вместе с Сергеем Притулою. Неоднократно были слухи, что между телеведущими был роман. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Леся записала несколько сторис, в которых затронула самый важный вопрос.
"И самый главный вопрос на сегодня...", - написала Леся и показала пальцем на следующий сторис.
На следующем сторис уже стоял маленький ребенок, который задал тот самый вопрос.
"Леся Никитюк, а у вас был с Притулой роман?", - спросил мальчик, после чего заиграла саркастическая музыка, которую ставят во многие мэмы.
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