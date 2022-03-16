Известный украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула рассказал о том, что украинцы могут делать для победы.

Как сообщает Politeka.net, шоумен поделился важным уточнением в своем Твиттере. Сейчас, в тяжелое для страны время, многие украинцы сожалеют, что не могут сделать больше для Украины. Однако, Притула напомнил им о том, что каждое их действие имеет значение.

«В океане хаоса каждый должен найти себя. То, что вы делаете в жизни лучше всего – именно это необходимо для победы. Не обязательно стоять с оружием или волонтерить. Хорошо делать свое дело сейчас – это подвиг. Страна должна жить. Тыл не менее важен чем фронт. 20й день. Работаем дальше, господа!», - написал Притула.

Украинцы поддержали его в реплаях.

«Работаем, дамы и господа!», «Ей богу полегчало, как возобновили работу», «Купил кофеек в локальной кофейне», «Все будет Украина! Слава Украине», «Спасибо, капитан», «Это действительно так», - пишут люди.

Напомним, Притула срочно обратился к украинцам, которые едут в Киев.

Как сообщала Politeka, Притула мощно обратился к российским артистам: "Выходите на улицы, выводите своих сторонников или заткнитесь".

Также Politeka писала, что Сергей Притула уехал из Киева и сделал патриотичное фото.