Відома українська реперша Alyona Alyona нещодавно повідомила, що розлучилася з молодим бойфрендом. Тепер зірка в програмі" Зірковий шлях" вперше озвучила причину розриву з тіктокером YOXDEN, з яким зустрічалася майже рік.

30-річна артистка зізналася, що причин для розставання було кілька. Але головні - це різні плани на майбутнє і публічність Alyona Alyona.

"Я поїхала від нього 23 лютого... У нього своя кар'єра, у мене своя, у нього свої погляди, у мене теж. І якби я була невідома, то, можливо, нам було б легше бути разом. Але оскільки я відома і наші вектори в творчості різняться, це дуже важко. Ми розуміли наслідки, і я не хотіла "притискати" своєю кар'єрою його кар'єру, а він не хотів, щоб моя аудиторія приходила до нього і була б розчарована тим, що він робить", - зізналася знаменитість.

Alyona Alyona зазначила, що є ще одна причина. І вона прихована в різниці у віці.

"Все-таки у нас є різниця у віці, він трохи молодший. Я, скажімо так, свого часу у своєму житті спробувала все, нагулялася, я вже побудувала собі план, що через 10 років у мене буде двоє дітей... А він не все пробував з того, що я пробувала", - поділилася артистка.

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