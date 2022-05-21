Відома українська реперша Alyona Alyona (Альона Савраненко), яка після початку війни виїхала за кордон і почала виступати на благодійних концертах, поділилася в Instagram кадрами з маршу українців у вишиванках посеред Європи.

Як виявилося, Альона побувала на такому марші в Берліні, і він був присвячений Дню вишиванки, який днями відзначали в Україні. Тепер же в День Європи зірка звернулася до братів-європейців з вдячністю.

"Зовсім недавно відбувся День вишиванки, і я змогла приєднатися до учасників маршу в місті Берлін. Але я знаю, що такі марші проходили по всіх країнах ЄС. І так склалося, що сьогодні День Європи, і дуже багато європейських країн стали для нас притулком, стали місцем, де нам надають допомогу, і люди, причетні до цього, стали для нас справжніми братами!

У цей день хочеться подякувати всім європейським країнам, які приймають українців, відповідають на запити нашої держави, наших військових, наших волонтерів, і проявляють до нас сильну увагу, повагу і розуміння. Це дуже цінно, дякуємо! Слава Україні! Слава країнам Європи!",- написала Alyona Alyona.

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