Alyona Alyona показала свій експеримент із зовнішністю, поділившись фото до і після.

Як пише Politeka.net, Alyona Alyona - відома українська реп-виконавиця. Зірка активно підтримує українців, висвітлюючи жахи війни у своєму блозі. А цього разу виконавиця вирішила показати, на який експеримент із зовнішністю зважилася, поділившись результатом.

"Тому що після того як я фарбувала волосся кольоровими квітами-вони у мене померли. Половина волосся точно. Зараз я як кочовий народ де попало і вони мені дуже заважають", - сказала виконавиця в сторіс.

"Щось буде. Скоро покажу вам результат, аж самій цікаво", - додала Alyona Alyona в Instagram.

Після цього виконавиця у своєму тг-каналі показала, що їй вдалося зробити з волоссям.

"До / Після. Підстриглася, як вам?) ",- запитала артистка.

Також Alyona Alyona зазначила, що останній раз таке коротке волосся носила в 22 роки.

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