Ведучий "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво нагадав українцям про те, чому не можна розслаблятися.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram знаменитий шеф-кухар поділився важливим постом. У ньому він нагадав усім українцям про те, що війна в країні триває.

"Помічаю, що багато хто розслабився або звик до війни. Звичайно потрібно відволікатися, щоб тримати психологічне здоров'я в порядку. Але з'явилася інша проблема-ви втратили пильність. Завдання Росії психологічно зламати всіх-волонтерів, військових, мирних людей. Тому що якщо зламати нас, то почнеться дестабілізація, і це змусить зламатися політиків. Результат-Новий Мінськ, Тупі договори, які знову заморозять конфлікт", - попередив шоумен.

За словами Хіменеса-Браво, він помітив певні пропагандистські тренди, які зараз активно просувають рашисти:

"1. Західні партнери хочуть продати Україну і мало нам допомагають 2. Всім українським військовим надали погане оснащення, всі здаються 3. Влада бреше, не розповідає правду 4. Санкції не працюють "хаха, Європа помре від подорожчання цін на бензин".

У зв'язку з цим Ектор звернувся до українців із закликом самим дотримуватися інформаційної гігієни.

"Прошу вас, стежте за тим, що ви читаєте, і що ви слухаєте. Все, що може деморалізувати вас і збиває ваш бойовий дух - не дивіться і не читайте. Всі, хто збиває наш бойовий дух і віру в перемогу - закривайте і блокуйте!",- написав Хіменес-Браво.

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