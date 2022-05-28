Як пише Politeka.net, у своєму Instagram знаменитий шеф-кухар поділився важливим постом. У ньому він нагадав усім українцям про те, що війна в країні триває.
"Помічаю, що багато хто розслабився або звик до війни. Звичайно потрібно відволікатися, щоб тримати психологічне здоров'я в порядку. Але з'явилася інша проблема-ви втратили пильність. Завдання Росії психологічно зламати всіх-волонтерів, військових, мирних людей. Тому що якщо зламати нас, то почнеться дестабілізація, і це змусить зламатися політиків. Результат-Новий Мінськ, Тупі договори, які знову заморозять конфлікт", - попередив шоумен.
За словами Хіменеса-Браво, він помітив певні пропагандистські тренди, які зараз активно просувають рашисти:
"1. Західні партнери хочуть продати Україну і мало нам допомагають 2. Всім українським військовим надали погане оснащення, всі здаються 3. Влада бреше, не розповідає правду 4. Санкції не працюють "хаха, Європа помре від подорожчання цін на бензин".
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У зв'язку з цим Ектор звернувся до українців із закликом самим дотримуватися інформаційної гігієни.
"Прошу вас, стежте за тим, що ви читаєте, і що ви слухаєте. Все, що може деморалізувати вас і збиває ваш бойовий дух - не дивіться і не читайте. Всі, хто збиває наш бойовий дух і віру в перемогу - закривайте і блокуйте!",- написав Хіменес-Браво.
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