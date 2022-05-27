Популярная украинская певица Оля Полякова, которая после начала войны вместе с детьми выехала за границу, продолжает рассказывать о планах на будущее. Лишь благодаря благотворительным концертам артистка снова "ожила".

По словам Поляковой, она была в настоящей депрессии и не хотела жить, когда осознала: в прошлое уже не вернуться и она может больше не увидеть стадионы довольных поклонников. Пока что артистка занимает себя возможностью выступать на концертах в поддержку родной страны.

Вместе с ней выехали и две дочери - Маша и Алиса. В этот раз Полякова показала, как она без лишнего пафоса, модных нарядов и дорогой косметики выглядит в обычной жизни. По словам Поляковой, она с радостью ждет каждый концерт и рада любой мелочи.

Также в своем Instagram Полякова опубликовала яркие фотографии с первых концертов в Америке, а в подписи к ним поделилась своими впечатлениями. По словам звезды, на концертах в США было очень много людей с украинской символикой, так что у нее появилось ощущение, что она выступает дома.

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