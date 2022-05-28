Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм знаменитый шеф-повар поделился важным постом. В нем он напомнил всем украинцам о том, что война в стране продолжается.
«Замечаю, что многие расслабились или привыкли к войне. Конечно нужно отвлекаться, чтобы держать психологическое здоровье в порядке. Но появилась другая проблема- вы потеряли бдительность. Задача россии психологически сломать всех – волонтеров, военных, мирных людей. Потому что если сломать нас, то начнется дестабилизация, и это заставит сломаться политиков. Результат – новый минск, тупые договоры, которые снова заморозят конфликт», - предупредил шоумен.
По словам Хименеса-Браво, он заметил определенные пропагандистские тренды, которые сейчас активно продвигают рашисты:
«1. Западные партнеры хотят продать Украину и мало нам помогают 2. Всем украинским военным предоставили плохое оснащение, все сдаются 3. Власть лжет, не рассказывает правду 4. Санкции не работают «хаха, Европа умрет от подорожания цен на бензин».
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В связи с этим Эктор обратился к украинцам с призывом самим соблюдать информационную гигиену.
«Прошу вас, следите за тем, что вы читаете, и что вы слушаете. Все, что может деморализовать вас и сбивает ваш боевой дух - не смотрите и не читайте. Все, кто сбивает наш боевой дух и веру в победу - закрывайте и блокируйте!», - написал Хименес-Браво.
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