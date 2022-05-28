Як передає Politeka.net, відома актриса і телеведуча поділилася в Instagram новим постом.

Ребрик показала нове фото, на якому позувала зі своєю донькою Діаною. Ведуча обурилася тим, що через напад російських окупантів українські діти цього року позбулися урочистого останнього дзвоника в школах.

"Вони вкрали наше життя, наші землі, наші мрії, вони вкрали навіть останній дзвоник наших випускників! Це невимовно сумно, що по всій країні вчителі змогли сьогодні побачити своїх учнів тільки онлайн, тільки через зум. І це ще щастя – якщо змогли побачити... сотні шкіл - в окупації. Близько 2000 шкіл по всій Україні зруйнували росіяни. Восени багатьом дітям просто нікуди буде йти", - написала Ребрик.

Вона розповіла, що відвідала свою «рідну» школу в Чернівцях, де побачила спорожнілі коридори.

"Для мене свято Останнього дзвоника щороку було якимось особливим-байдуже, який клас закінчує дитина. Мене завжди переповнювало почуття розквітлої весни, надії на світле майбутнє, плани на літо, мрії на життя... Цього року все це у нас вкрали...",- написала ведуча.

Водночас вона закликала українців не втрачати надію на майбутнє і продовжувати мріяти.

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