Популярна артистка Тіна Кароль продовжує дивувати образами під час своїх концертів, а також все частіше дає інтерв'ю під час перерв між благодійними турами. Цього разу Кароль заговорила про закінчення навчального року.

В останню п'ятницю весни останні дзвони традиційно відбуваються в Україні. Цього року 27 травня. Для всіх студентів це свято стало іншим-без лінійки, без форми і без однокласників.

"Знання-це влада. Знання-це найбільші гроші в світі. Коли ви розумні, коли ви читаєте, коли ви добре розбираєтеся в своїй професії, весь світ відкритий для вас. Так що не відкладайте! Ви Створіть наш стан, ви і є наше майбутнє, ви - наша надія, наша підтримка. Сьогодні ми намагаємося для вас, і завтра ви спробуєте для нас», - підкреслила Тіна Кароль, яку цитує»Фантіна".

Вона також додала, що підліткам не слід кидати навчання, треба старанно вчитися, займатися і далі, читати книги, тому що це зміцнює розум і, що найважливіше - пам'ятати про традиції, мову, історію.

Ми також писали, Кароль для емоційних виступів не тільки використовує Різні символи на концертах і спілкується з шанувальниками із залу. Вона також почала виступати босоніж, що запримітили шанувальники.

Нагадавши, Кароль у вишиванці підкорила зворушливими кадрами з Харківським "світським левом".

Як повідомляла Politeka, Кароль після концерту виплеснула все наболіле на фанатів.

Також Politeka писала, що Кароль розповіла, яке майбутнє чекає країну і українців.