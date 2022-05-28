Популярная артистка Тина Кароль продолжает удивлять образами во время своих концертов, а также все чаще дает интервью во время перерывов между благотворительными турами. В этот раз Кароль заговорила об окончании учебного года.

В последнюю пятницу весны последние колокола традиционно происходят в Украине. В этом году 27 мая. Для всех студентов этот праздник стал другим - без линейки, без формы и без одноклассников.

«Знание - это власть. Знание - это самые большие деньги в мире. Когда вы умны, когда вас читаете, когда вы хорошо разбираетесь в своей профессии, весь мир открыт для вас. Так что не откладывайте! Вы Создайте наше состояние, вы и есть наше будущее, вы - наша надежда, наша поддержка. Сегодня мы пытаемся для вас, и завтра вы попробуете для нас», - подчеркнула Тина Кароль, которую цитирует «ФанТина».

Она также добавила, что подросткам не следует бросать учебу, надо усердно учиться, заниматься и дальше, читать книги, потому что это укрепляет ум и, что самое важное - помнить о традициях, языке, истории.

Мы также писали, Кароль для эмоциональных выступлений не только использует разные символы на концертах и общается с поклонниками из зала. Она также начала выступать босиком, что запреметили поклонники.

Напомним, Кароль в вышиванке покорила умилительными кадрами с Харьковским "светским львом".

Как сообщала Politeka, Кароль после концерта выплеснула все наболевшее на фанатов.

Также Politeka писала, что Кароль рассказала, какое будущее ждет страну и украинцев.