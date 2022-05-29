Артистка розчулила сімейними кадрами з дітьми, з якими проводить вільний час.

Популярна українська співачка Джамала, яка зараз активно гастролює за кордоном з благодійними концертами, вирішила показати, як зараз виглядає її будній день з малененькими дітьми.

Артистка з радістю показала, що зараз її малюки розучують українські пісеньки в супроводі з кумедними мультфільмами.

"Мій краш" - жартома коментує анімацію Джамала. Вона також показала, як веселяться її діти у вільний час і спілкуються з нею українською мовою.

Також Джамала виклала в мережі миле фото, на якому показала свою зустріч з італійським прем'єр-міністром.

На фотографії Джамала і європейський лідер відображені в закуліссі церемонії Атлантичної ради. Перед камерою українська зірка з'явилася в елегантній темній сукні з красивим візерунком, а в руках вона тримає український прапор. А поруч з нею стоїть італійський прем'єр Маріо Драгі.

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