Популярна українська співачка Джамала, яка зараз активно гастролює за кордоном з благодійними концертами, вирішила показати, як зараз виглядає її будній день з малененькими дітьми.
Артистка з радістю показала, що зараз її малюки розучують українські пісеньки в супроводі з кумедними мультфільмами.
"Мій краш" - жартома коментує анімацію Джамала. Вона також показала, як веселяться її діти у вільний час і спілкуються з нею українською мовою.
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Також Джамала виклала в мережі миле фото, на якому показала свою зустріч з італійським прем'єр-міністром.
На фотографії Джамала і європейський лідер відображені в закуліссі церемонії Атлантичної ради. Перед камерою українська зірка з'явилася в елегантній темній сукні з красивим візерунком, а в руках вона тримає український прапор. А поруч з нею стоїть італійський прем'єр Маріо Драгі.
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