Артистка умилила семейными кадрами с детьми, с которыми проводит свободное время.

Популярная украинская певица Джамала, которая сейчас активно гастролирует за границей с благотворительными концертами, решила показать, как сейчас выглядит ее будний день с малененькими детьми.

Артистка с радостью показала, что сейчас ее малыши разучивают украинские песенки в сопровождении с забавными мультфильмами.

"Мой краш" -в шутку комментирует анимацию Джамала. Она также показала, как веселятся ее дети в свободное время и общаются с ней на украинском языке.

Также Джамала выложила в сети милое фото, на котором показала свою встречу с итальянским премьер-министром.

На фотографии Джамала и европейский лидер запечатлены в закулисье церемонии Атлантического совета. Перед камерой украинская звезда появилась в элегантном темном платье с красивым узором, а в руках она держит украинских флаг. А рядом с ней стоит итальянский премьер Марио Драги.

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