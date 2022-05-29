Популярная украинская балерина и многолетняя судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась щемящими кадрами из Киева, который в это воскресенье, 29 мая, отмечает свой праздник.

В ролике Катя собрала самые красивые кадры города, а также показала себя в нем. Так, здесь балерину можно увидеть на сцене, на прогулках, на собственной свадьбе, с детьми, с друзьями, на съемках и другие яркие моменты, связанные с жизнью в столице.

В подписи к публикации Кухар рассказала о том, каким любит свой Киев. "Киев – это дома. С твоим днем, город моего сердца, моей жизни, моей силы! Город особых людей. Город непрерывного движения вперед. Город творчества и культуры. Город каштанов и Днепра. Город вкусного кофе и лучшего сервиса. Город, принимающий тебя таким, какой ты есть. Как тебя не любить, Киев мой?", - написала Катя, поздравляя столицу с Днем Киева.

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