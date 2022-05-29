Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая уже стала мастером спорта, а также стала победительницей шоу "Холостяк". И хотя девушка с главным героем не осталась, она активно продолжает вести блог в Инстаграм и рассказывать о своей жизни.

В этот раз девушка рассказала, как прощается с маленьким кусочком жизни, которая была у нее сразу после шоу. Ведь именно в этой квартире она начинала свой путь блогера. Как оказалось, Ульянова вынужденно уезжает с квартиры, где проживала последние годы.

«В последнее время была так занята абсолютно бытовыми вещами и моментами. В общем, так бывает, у меня не очень хорошая новость, для меня она очень печальная, потому что я должна выехать со своей квартиры, где жила в последнее время.

Да, война вносит абсолютно во все свои коррективы и мне очень грустно, ведь это был мой маленький мир, мой угол. Тут начиналось вообще мое блогерство, я что-то здесь снимала, показывала вам. Очень классные воспоминания, но все-таки должна уехать. И я не знаю, как это сделать. Поэтому, если у вас есть риелторы или вы сдаете квартиру, напишите мне» - рассказала Даша.

Также Ульянова решила показать, как тренируется в спортзале.

"В зал хожу как к себе домой", - написала Ульянова у себя на страничке.

На кадрах можно увидеть тело Даши без головы. Звезда с грузом на ноге делала специальное упражнение, поднимая ногу.

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