Телеведущая Катя Осадчая родилась в столице Украины, и ко Дню Киева, 29 мая, она трогательно поздравила родной город. На своей странице в Instagram звезда разместила фото в полный рост на фоне Андреевской церкви и поделилась воспоминаниями.

"В этом году в любви Киеву хочется признаваться еще больше!

Вся моя жизнь связана с улицами Киева, 18 троллейбус в центр, церковь на Мостицкой, кафе Пингвин, птичий рынок, откуда мы принесли нашего лучшего друга - рыжего кота Макса. С каждой улицей связаны воспоминания", - признается Осадчая.

"В этом году особенно щемяще поздравлять Киев с Днем Рождения, ведь теперь на нем есть еще один шрам - шрам еще одной ужасной захватнической войны. Дорогой Киев, спасибо, что выстоял, спасибо...а мы все отстроим и будем дальше защищать", — добавила Катя.

Украинцы в комментариях делятся собственными историями о Киеве и впечатлениями от фотографии телеведущей:

"Киев - сердце Украины";

"Худенькая такая";

"Поздравляю самое волшебное и самое могущественное место в мире";

"какие места вы припомнили)";

"Я не жительница города,но Киев моя любовь!!!❤️Всегда с радостью посещаю этот прекрасный город!";

"Мостицкая церковь...там крестила дочь,18 троллейбус...в детстве казалось вечностью доехать из центра до площади Шевченко,кафе "Пингвин" - это самое вкусное мороженое...Наш город самый лучший в мире! 🙏";

"Так безлюдно".