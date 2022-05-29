Телеведущая Катя Осадчая родилась в столице Украины, и ко Дню Киева, 29 мая, она трогательно поздравила родной город. На своей странице в Instagram звезда разместила фото в полный рост на фоне Андреевской церкви и поделилась воспоминаниями.
"В этом году в любви Киеву хочется признаваться еще больше!
Вся моя жизнь связана с улицами Киева, 18 троллейбус в центр, церковь на Мостицкой, кафе Пингвин, птичий рынок, откуда мы принесли нашего лучшего друга - рыжего кота Макса. С каждой улицей связаны воспоминания", - признается Осадчая.
"В этом году особенно щемяще поздравлять Киев с Днем Рождения, ведь теперь на нем есть еще один шрам - шрам еще одной ужасной захватнической войны. Дорогой Киев, спасибо, что выстоял, спасибо...а мы все отстроим и будем дальше защищать", — добавила Катя.
Украинцы в комментариях делятся собственными историями о Киеве и впечатлениями от фотографии телеведущей:
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"Киев - сердце Украины";
"Худенькая такая";
"Поздравляю самое волшебное и самое могущественное место в мире";
"какие места вы припомнили)";
"Я не жительница города,но Киев моя любовь!!!❤️Всегда с радостью посещаю этот прекрасный город!";
"Мостицкая церковь...там крестила дочь,18 троллейбус...в детстве казалось вечностью доехать из центра до площади Шевченко,кафе "Пингвин" - это самое вкусное мороженое...Наш город самый лучший в мире! 🙏";
"Так безлюдно".
Напомним, что Катя Осадчая заметно изменилась ради выхода в эфир.
Как сообщала Politeka, Катя Осадчая удивила видом без косметики, неожиданный кадр.
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