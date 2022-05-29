Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала милі кадри з Києва, а в підписі до них розповіла про сюрприз, який приготувала жителям столиці до Дня Києва.

На фото Ірина відображена в цікавій локації, мабуть, в більш холодну пору року, так як на ній тепле бежеве пальто. А ось на відео, яке вона також доклала в пост, її можна побачити разом з донькою Наташею. Мама і дочка завзято танцюють посеред вулиці разом з десятками інших людей.

У підписі до публікації Горова написала: "Вітаю всіх з Днем Києва! Ми з ним не бачилися всього кілька місяців, а я вже не можу уявити своє життя без нього. Київ-це моє особисто найулюбленіше місто, з усіх Де я була і жила-це мій будинок, мої найдорожчі спогади! Особливо спогадами наповнений Майдан Незалежності, де я щоранку зустрічала сонце і планувала своє майбутнє.

Там мої рідні люди, які ласують кавою на терасі ресторанів, спокійно гуляють по центральній вулиці, зупиняються послухати вуличних музикантів, поки діти відчувають кожен фонтан на міць. Це центр не тільки Києва, а й мого серця, наповненого любов'ю, щастям і свободою. Ми з командою підготували невеликий подарунок для кожного киянина - це добірка київських станцій метро і пов'язаних з ними місць. Перейдіть на сторінку @mozgi_group і @mozgientertainment, репостіть в сторіс свою улюблену станцію і пишіть прикольний спогад, який з нею пов'язаний".

Нагадаємо, "У мене не дуже хороша новина": переможниця "Холостяка" Ульянова розповіла про гіркі події, залишається без житла.

Як повідомляла Politeka, Катя Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві: "Ще один шрам".

Також Politeka писала, що "Як тебе не любити...": Кухар з "Танців з зірками" показала найкращі моменти в улюбленому місті.