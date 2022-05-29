Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила милые кадры из Киева, а в подписи к ним рассказала о сюрпризе, который приготовила жителям столицы ко Дню Киева.

На фото Ирина запечатлена в интересной локации, видимо, в более холодное время года, так как на ней теплое бежевое пальто. А вот на видео, которое она также приложила в пост, ее можно увидеть вместе с дочкой Наташей. Мама и дочь задорно танцуют посреди улицы вместе с десятками других людей.

В подписи к публикации Горовая написала: "Поздравляю всех с Днем Киева! Мы с ним не виделись всего несколько месяцев, а я уже не могу представить свою жизнь без него. Киев – это мой лично самый любимый город, из всех где я была и жила – это мой дом, мои самые дорогие воспоминания! Особенно воспоминаниями наполнен Майдан Независимости, где я каждое утро встречала солнце и планировала свое будущее.

Там мои родные люди, которые лакомятся кофе на террасе ресторанов, спокойно гуляющие по центральной улице, останавливаются послушать уличных музыкантов, пока дети испытывают каждый фонтан на мощь. Это центр не только Киева, но и моего сердца, наполненного любовью, счастьем и свободой. Мы с командой подготовили небольшой подарок для каждого киевлянина – это подборка киевских станций метро и связанных с ними мест. Перейдите на страницу @mozgi_group и @mozgientertainment, репостите в сторис свою любимую станцию ​​и пишите прикольное воспоминание, которое с ней связано".

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