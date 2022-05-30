Як пише Politeka.net, знаменитий шеф-кухар і шоумен займається допомогою українським біженцям з перших днів вторгнення рф на наші землі. Чоловік також їздить контролювати видачу гуманітарки і сам займається цим, контролюючи якість продукції.

Цього разу шеф-кухар відвідав Харків і показав, як люди мужньо збираються гуманітарну допомогу, залишаються в місті, незважаючи на обстріл і займаються підтриманням порядку.

"Кожен допомагає на своєму фронті. Харків працює! Завантажуємо гуманітарку і рухаємося далі, кожен українець в Харкові може отримати допомогу» - говорить Ектор під серією кадрів з підтримкою городян.

Також Ектор в бронежилеті і касці позував на вулицях Харкова у супроводі знімальної групи і бійців.

"Харків-це Україна! Слава захисникам, волонтерам, медикам і всім, хто захищає Україну. Харків - це одне з міст, що зазнали тотальних бомбардувань з боку фашистської Росії. Тут такий жах. Але Харків тримається, як і його люди в бойовому настрої» ,- підкреслив Хіменес-Браво.

Він додав, що перемога в цій війні обов'язково буде за Україною.