Как пишет Politeka.net, знаменитый шеф-повар и шоумен занимается помощью украинским беженцам с первых дней вторжения рф на наши земли. Мужчина также ездит контролировать выдачу гуманитарки и сам занимается этим, контролируя качество продукции.
В этот раз шеф-повар посетил Харьков и показал, как люди мужственно собираются гуманитарную помощь, остаются в городе, несмотря на обстрел и занимаются поддержанием порядка.
«Каждый помогает на своем фронте. Харьков работает! Загружаем гуманитарку и движемся далее, каждый украинец в Харькове может получить помощь» - говорит Эктор под серией кадров с поддержкой горожан.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Часть выплат в Украине отменяют: министр предупредила, кого лишат денежной помощи
Путинские войска допустили фатальную ошибку: чем для рф обернется штурм Северодонецка
ВСУ удачно контратаковали на одном из направлений, появились данные Генштаба: рф понесла серьезные потери
Приходько честно призналась, почему не слушает советы Арестовича: "Оно меня еще больше нервирует"
Также Эктор в бронежилете и каске позировал на улицах Харькова в сопровождении съемочной группы и бойцов.
«Харьков – это Украина! Слава защитникам, волонтерам, медикам и всем, кто защищает Украину. Харьков - это один из городов, подвергшихся тотальным бомбардировкам со стороны фашистской россии. Здесь такой ужас. Но Харьков держится, как и его люди в боевом настроении», - подчеркнул Хименес-Браво.
Он добавил, что победа в этой войне обязательно будет за Украиной.
Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" хвастнула достижением своей дочери.
Как сообщала Politeka, Дорофеева затосковала по прошлой жизни и показала, какой была до всех перемен.
Также Politeka писала, что Ярославский из "Мастер Шеф" записал важное обращение, Мартыновская оценила.