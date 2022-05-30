Как пишет Politeka.net, знаменитый шеф-повар и шоумен занимается помощью украинским беженцам с первых дней вторжения рф на наши земли. Мужчина также ездит контролировать выдачу гуманитарки и сам занимается этим, контролируя качество продукции.

В этот раз шеф-повар посетил Харьков и показал, как люди мужственно собираются гуманитарную помощь, остаются в городе, несмотря на обстрел и занимаются поддержанием порядка.

«Каждый помогает на своем фронте. Харьков работает! Загружаем гуманитарку и движемся далее, каждый украинец в Харькове может получить помощь» - говорит Эктор под серией кадров с поддержкой горожан.

Также Эктор в бронежилете и каске позировал на улицах Харькова в сопровождении съемочной группы и бойцов.

«Харьков – это Украина! Слава защитникам, волонтерам, медикам и всем, кто защищает Украину. Харьков - это один из городов, подвергшихся тотальным бомбардировкам со стороны фашистской россии. Здесь такой ужас. Но Харьков держится, как и его люди в боевом настроении», - подчеркнул Хименес-Браво.

Он добавил, что победа в этой войне обязательно будет за Украиной.