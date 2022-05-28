Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева после заявления о разводе с Владимиром Дантесом спустя много лет отношений стала редко показывать в сети что-то новое и избегает любых тем о личной жизни. При этом артистка не отрицает, что у нее уже завязлись новые отношения.

Так, в этот раз Надя решила порадовать поклонников подборкой своих любимых луков, в которых она ранее выступала на концертах со старта уже сольной карьеры и луках, которые ей нравятся в реальной жизни. Как можно заметить, девушка неизменно делает акцент на своих формах и подтянутой фигуре.

При этом девушка не раз подмечала, что на диетах не сидит и любит вкусно поесть даже после выступлений, если позволяет время. Надя также ранее рассказывала, что скучает по временам, когда она с коллегами отрывалась на сцене и надеется, что в будущем они смогут радовать украинцев вновь.

Ранее Надя рассказала, почему полезно обращаться за помощью:

«А год назад столкнулась с такими моментами в своей жизни, с которыми не могла справиться самостоятельно, и они привели меня к психологу. Сейчас я понимаю, насколько это необходим шаг помощи самому себе!

Мне страшно представить, через что прошло до сих пор проходит много украинцев, сколько людей в депрессии, с посттравматическим синдромом, сколько людей не могут вернуться домой, потому что дома уже нет".

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