Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица. Звезда победила на "Танцях з зірками", а также ведет свой блог в Инстаграм. В этот раз звезда показала, какое достижение получила ее дочь.

"Мы это сделали!

Мы закончили первый класс!

Этот учебный год был сверхтяжелый, сначала 1 сентября такое светлое и радостное, затем карантин, затем дистанционное, затем война, потом переезд в Италию! Для детей первый класс оказался незаурядным испытанием на прочность, выносливость, сосредоточение и понимание!

Хотя я сама преподаватель и у меня большой опыт работы и учить дома родную дочь- это еще то испытание, думаю мамы меня понимают!", - написала Илона.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Поздравляю. И мы тоже в этом году закончили 1 класс", "Класс, приветствую, молодчиночка, радуюсь, потому что это важный этап в ее и в вашей жизни, который она прошла достойно, терпеливо и усердно, успехов во всем, дальше больше… Слава Украине", "Поздравляю Рию с окончанием первого класса".

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" обратилась к украинцам с мощным посылом

А еще Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" откровенно рассказала, что чувствует сейчас

Также Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" показала обновленную себя



