Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и звезда "Мастер Шеф". Также знаменитость ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Владимир опубликовал фото на фоне разбомбленного здания и записал обращение на английском языке.

"Я хочу обратиться ко всем моим иностранным друзьям. Если вы когда-нибудь увидите людей с российскими флагами или с красными флагами СССР или с черно-оранжевыми полосами, знайте, что вы сталкивались с русистами. Это новый тип фашистов, националистов и вообще демонических фанатиков новой свастики, убийств и пыток. Пожалуйста, помните хорошенько, что они будут врать вам в глаза, называя черное белым, войну - освобождением, а убийства - христианством. Эти люди поддерживают страну, обладающую ядерным оружием, и которая напала на соседнюю страну в 3,5 раза меньше. Маленькая страна, отдавшая свое тяжелое вооружение в пользу той самой страны, которая сейчас на нее напала.

Согласны ли вы с тем, что более крупная и богатая страна в 2022 году может отобрать территории у более слабого и мелкого соседа, убить коренное население этой страны и переписать историю через свое извращенное геббелевское мировоззрение? Вы видели, какие зверства эти «воины» творили против мирных жителей? Некоторые люди, которых я знаю лично, и некоторые мои коллеги попали в тюрьму и выжили благодаря счастливой случайности", - написал Владимир.

Фанаты, включая Санту Димопулос, Ольгу Мартыновскую и Эктора Хименес-Браво, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Какие сильные слова", "Лучше и не скажешь", "Спасибо за пост, Владимир".

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