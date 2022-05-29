Як передає Politeka.net, популярна українська ведуча і зірка шоу "Орел і решка" поділилася в своєму Instagram новим постом з нагоди Дня міста в Києві.
Знаменитість зворушливо привітала столицю Україну з днем народження, згадавши про те, як вперше переїхала туди зі свого рідного Хмельницького.
"Київ, з днем народження! Сьогодні тобі - 1540 років! Пам'ятаю, як приїхала до Києва 14 років тому і навіть уявити не могла, що мене там чекає. Чи приймеш ти мене, Київ? Чи пустиш ти мене в своє бурхливе життя, чи дозволиш насолоджуватися твоєю архітектурою, красою каштанів і реалізувати свої можливості.. І Ти дозволив, ти прийняв, ти навчив, ти познайомив з великою кількістю людей. Я вдячна", - написала Никитюк.
Вона зізналася, що зараз дуже сумує за Києвом.
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"Краща столиця вільного народу", - підкреслила ведуча.
Вона також поділилася добіркою архівних фото, зроблених у столиці України.
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