Леся Нікітюк згадала, що відчувала при переїзді до Києва.

Як передає Politeka.net, популярна українська ведуча і зірка шоу "Орел і решка" поділилася в своєму Instagram новим постом з нагоди Дня міста в Києві.

Знаменитість зворушливо привітала столицю Україну з днем народження, згадавши про те, як вперше переїхала туди зі свого рідного Хмельницького.

"Київ, з днем народження! Сьогодні тобі - 1540 років! Пам'ятаю, як приїхала до Києва 14 років тому і навіть уявити не могла, що мене там чекає. Чи приймеш ти мене, Київ? Чи пустиш ти мене в своє бурхливе життя, чи дозволиш насолоджуватися твоєю архітектурою, красою каштанів і реалізувати свої можливості.. І Ти дозволив, ти прийняв, ти навчив, ти познайомив з великою кількістю людей. Я вдячна", - написала Никитюк.

Вона зізналася, що зараз дуже сумує за Києвом.

"Краща столиця вільного народу", - підкреслила ведуча.

Вона також поділилася добіркою архівних фото, зроблених у столиці України.

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика розповіла, як їй жилося з ним останні два роки.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Ульянова розповіла про гіркі події, залишається без житла.

Також Politeka писала, що Катя Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.