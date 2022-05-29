Леся Никитюк вспомнила, что испытывала при переезде в Киев.

Как передает Politeka.net, популярная украинская ведущая и звезда шоу «Орел и решка» поделилась в своем Инстаграм новым постом по случаю Дня города в Киеве.

Знаменитость трогательно поздравила столицу Украину с днем рождения, вспомнив о том, как впервые переехала туда из своего родного Хмельницкого.

«Киев, с днем рождения! Сегодня тебе – 1540 лет! Помню, как приехала в Киев 14 лет назад и даже представить не могла, что меня там ждет. Примешь ли ты меня, Киев? Пустишь ли ты меня в свою бурную жизнь, позволишь ли наслаждаться твоей архитектурой, красотой каштанов и реализовать свои возможности.. И ты позволил, ты принял, ты научил, ты познакомил с большим количеством людей. Я благодарна», - написала Никитюк.

Она призналась, что сейчас очень скучает по Киеву.

«Лучшая столица свободного народа», - подчеркнула ведущая.

Она также поделилась подборкой архивных фото, сделанных в столице Украины.

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