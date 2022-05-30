Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Знаменитість вже півтора року одружений на красуні Христині. Після 24 лютого Володимир відправився захищати Україну, а дружина зайнялася активно благодійністю. Зараз Остапчук відправився провідати маму і як можна зрозуміти, Христину з собою не взяв. Дружина Володимира вирішила показати в своєму блозі Instagram, чим зайнялася за відсутності чоловіка.
На кадрах можна побачити, як Христина щось готує з подружками. Швидше за все, це були хінкалі.
"Вечір з подружками - це любов", - написала Христина під кадрами.
Варто відзначити, що Христина тільки недавно повернулася до Києва. Дружина Остапчука довгий час перебувала в Ужгороді, де ховалася від війни.
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