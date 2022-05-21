Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Звезда женат на красотке Кристине с 2020 года. Горняк сейчас является довольно популярной блогеркой, за которой следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм. И Кристина старается их не разочаровывать, постоянно делясь новым контентом. А в этот раз она решила рассказать, почему она имела долгий разговор с мужем.

"А вообще, сегодня у меня заплаканые глаза. Ибо болит, но утром у меня был долгий разговор с мужем, та мысли, что сдаваться нельзя. Поэтому, обещаю взять себя в руки", - написала Кристина.

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