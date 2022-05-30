Жена ведущего "Маски" Владимира Остапчука Кристина Горняк показала, как проводит время с подружками, пока муж находится у мамы.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость уже полтора года женат на красотке Кристине. После 24 февраля Владимир отправился защищать Украину, а жена занялась активно благотворительностью. Сейчас Остапчук отправился проведать маму и как можно понять, Кристину с собой не взял. Жена Владимира решила показать в своем блоге Инстаграм, чем занялась в отсутствие супруга.

На кадрах можно увидеть, как Кристина что-то готовит с подружками. Скорее всего, это были хинкали.

"Вечер с подружками - это любовь", - написала Кристина под кадрами.





Стоит отметить, что Кристина только недавно вернулась в Киев. Жена Остапчука долгое время находилась в Ужгороде, где пряталась от войны.

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